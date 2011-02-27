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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 15:43
Кредиагриколь в додатку світить 38.3
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Maxwe11
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:42
ІЗІ - 38.25
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OptiX
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:57
Крістал (дзвонив)
Долар - 38.18
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daap
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:55
daap написав:
Крістал (дзвонив)
Долар - 38.18
Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході
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sens
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Додано: Пон 01 січ, 2024 15:33
Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?
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nitsikys
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Додано: Пон 01 січ, 2024 16:23
Шкода шо обменки вихідні
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ukr0014959
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Додано: Пон 01 січ, 2024 17:19
nitsikys написав:
Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?
А які можуть бути проблеми?
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V2
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Додано: Пон 01 січ, 2024 20:50
sens написав: daap написав:
Крістал (дзвонив)
Долар - 38.18
Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході
Ви зазначайте місто, бо наприклад хтось з мого міста піде такий купляти долар в МТБ - а там - опппа, видаємо з приносу, відділення не підкриплюється. "Ну та а чого ви хвилюєтесь, ви ж по вигідному курсу купили, то хай лежать"
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1finanсier
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