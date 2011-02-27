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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:43

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кредиагриколь в додатку світить 38.3
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:42

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

ІЗІ - 38.25
OptiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:57

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Крістал (дзвонив)

Долар - 38.18
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:55

  daap написав:Крістал (дзвонив)

Долар - 38.18

Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:33

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:23

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Шкода шо обменки вихідні
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:19

  nitsikys написав:Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?


А які можуть бути проблеми?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:50

  sens написав:
  daap написав:Крістал (дзвонив)

Долар - 38.18

Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході

Ви зазначайте місто, бо наприклад хтось з мого міста піде такий купляти долар в МТБ - а там - опппа, видаємо з приносу, відділення не підкриплюється. "Ну та а чого ви хвилюєтесь, ви ж по вигідному курсу купили, то хай лежать"
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