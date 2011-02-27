Додано: Вів 02 січ, 2024 12:08

Ранее писал по Кредобанку, как долго там оформляют новых клиентов. Уже в статусе клиента пробую его повторно тестить в эту пятницу по конвертам. Заявка на покупку валюты - снова заполнение в ручную. В ней надо нацарапать свои данные и 3 раза вписать IBAN своих счетов (два раза гривневый, один раз - валютный). Сумма вписывается только в валюте, итоговый курс покупки банк не знает, поэтому графа с суммой в гривнах остаётся пустой.

Анонсированный на горячке и в ОБ базовый курс прошлого дня в 37,97 грн/долл сразу казался сомнительным (в табличке уже было 38,31 грн/долл, межбанк постоянно рос, обменки скупали в районе 39), но мне дважды подтвердили, что он не изменился со вчера.

Пополнил счёт и включил режим Хатико. По состоянию на 15.00 деньги не были списаны, дозвониться в отделение не получилось (в тревогу мы типа в подземелье), на горячке успокаивали, что деньги спишутся, как только закончатся торги и "вы узнаете итоговый курс обмена".

Валюту банк не купил. Возможно, мог бы купить по курсу 38,31 из таблички, но я не оставлял им такой запас. Да и это не точно. Деньги у этой конторы все забрал (с кассы 100к, сэпом 100к с 0,2% комисом) на Моно и ушёл в конверт по 38,15.

Итог. Курс Кредо в табличке 200к должен быть выделен жирным шрифтом, никакого автомата там нет. Комментарий напротив банка, что в нём почти всегда есть синий доллар, возможно, и не лишён смысловой нагрузки, но важнее указать, что "итоговый курс обмена известен только после торгов").

P.S. Лично я этот банк под конверты вычеркнул для себя из списка. С ним можно так играться только, если курс на межбанке стоит на месте.