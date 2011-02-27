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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 996997998999>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:43

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кредиагриколь в додатку світить 38.3
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:42

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

ІЗІ - 38.25
OptiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:57

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Крістал (дзвонив)

Долар - 38.18
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:55

  daap написав:Крістал (дзвонив)

Долар - 38.18

Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:33

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:23

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Шкода шо обменки вихідні
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:19

  nitsikys написав:Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?


А які можуть бути проблеми?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:50

  sens написав:
  daap написав:Крістал (дзвонив)

Долар - 38.18

Краще купити на 20 коп дорожче в аваль,моно,акцент,мтб,альт і отримати сині , в цьому будівельному банку будуть лише нормальні білі на виході

Ви зазначайте місто, бо наприклад хтось з мого міста піде такий купляти долар в МТБ - а там - опппа, видаємо з приносу, відділення не підкриплюється. "Ну та а чого ви хвилюєтесь, ви ж по вигідному курсу купили, то хай лежать"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:08

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Ранее писал по Кредобанку, как долго там оформляют новых клиентов. Уже в статусе клиента пробую его повторно тестить в эту пятницу по конвертам. Заявка на покупку валюты - снова заполнение в ручную. В ней надо нацарапать свои данные и 3 раза вписать IBAN своих счетов (два раза гривневый, один раз - валютный). Сумма вписывается только в валюте, итоговый курс покупки банк не знает, поэтому графа с суммой в гривнах остаётся пустой.
Анонсированный на горячке и в ОБ базовый курс прошлого дня в 37,97 грн/долл сразу казался сомнительным (в табличке уже было 38,31 грн/долл, межбанк постоянно рос, обменки скупали в районе 39), но мне дважды подтвердили, что он не изменился со вчера.
Пополнил счёт и включил режим Хатико. По состоянию на 15.00 деньги не были списаны, дозвониться в отделение не получилось (в тревогу мы типа в подземелье), на горячке успокаивали, что деньги спишутся, как только закончатся торги и "вы узнаете итоговый курс обмена".
Валюту банк не купил. Возможно, мог бы купить по курсу 38,31 из таблички, но я не оставлял им такой запас. Да и это не точно. Деньги у этой конторы все забрал (с кассы 100к, сэпом 100к с 0,2% комисом) на Моно и ушёл в конверт по 38,15.
Итог. Курс Кредо в табличке 200к должен быть выделен жирным шрифтом, никакого автомата там нет. Комментарий напротив банка, что в нём почти всегда есть синий доллар, возможно, и не лишён смысловой нагрузки, но важнее указать, что "итоговый курс обмена известен только после торгов").
P.S. Лично я этот банк под конверты вычеркнул для себя из списка. С ним можно так играться только, если курс на межбанке стоит на месте.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:19

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Курс Кредо в табличке 200к должен быть выделен жирным шрифтом, никакого автомата там нет

Тот нежирный шрифт - он же про автомат, который читает курс с, как я понимаю, https://kredobank.com.ua/private/depozy ... sd-deposit и заносит в таблицу. Уверен, что этот автомат есть и работает. То, что курс этот для мебели и "курс може коригуватись за результатами торгів на ВРУ" - это другой вопрос. Наверное, в примечание занести бы не помешало.
moveton
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