RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:44

  V2 написав:
  nitsikys написав:Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?


А які можуть бути проблеми?

Да тут на форуме и на отзывах минфина у нескольких человек проблемы, поддержка спортбанка морозит. Мне тоже поддержка отказала спустя несколько дней после заказа наличных, предложила выбрать другое отделение, но пока не утвердили дату. Возможно тоже отморозятся.
nitsikys
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 996997998999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200К - Теребеньки 1 ... 544, 545, 546
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
5458 642625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2023 22:33
Zochan
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 70670
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 30809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.