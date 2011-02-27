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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 січ, 2024 12:44
V2 написав: nitsikys написав:
Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?
А які можуть бути проблеми?
Да тут на форуме и на отзывах минфина у нескольких человек проблемы, поддержка спортбанка морозит. Мне тоже поддержка отказала спустя несколько дней после заказа наличных, предложила выбрать другое отделение, но пока не утвердили дату. Возможно тоже отморозятся.
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nitsikys
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