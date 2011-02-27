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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:44

  V2 написав:
  nitsikys написав:Удалось кому-нибудь снять депо от Спортбанка?


А які можуть бути проблеми?

Да тут на форуме и на отзывах минфина у нескольких человек проблемы, поддержка спортбанка морозит. Мне тоже поддержка отказала спустя несколько дней после заказа наличных, предложила выбрать другое отделение, но пока не утвердили дату. Возможно тоже отморозятся.
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:09

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Ранее писал по Кредобанку Лично я этот банк под конверты вычеркнул для себя из списка

я давно забил на него,т.к. курс не самый лучший и долгая бумажная тягомотина по оформлению конверта, куча бумаг, очереди. За 1.5 года у них так ума и не хватило сделать онлайн оформление. Из плюсов мотлоха нет в принципе
kuzmich
 
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