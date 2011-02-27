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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 січ, 2024 00:51
У РВС курс долара на конвертдепо сьогодні був 38,70. І вчора, сказали, табличні 37,85 і близько в них не були. Звідки у таблиці ці привабливі курси для РВС?
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Сергей Пр
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