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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 січ, 2024 00:51
У РВС курс долара на конвертдепо сьогодні був 38,70. І вчора, сказали, табличні 37,85 і близько в них не були. Звідки у таблиці ці привабливі курси для РВС?
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Сергей Пр
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Додано: Суб 06 січ, 2024 05:24
Сергей Пр написав:
Звідки у таблиці ці привабливі курси для РВС?
Якщо таки уважно подивитися в таблицю, то там написано, що курс РВС ніде не публікується та оновлюється лише вручну. Останнє оновлення було 29.12.2023 о 09:30. Між 29.12 та 05.01 - 8 днів. Якщо хочете мати актуальні дані в таблиці, можете взяти на себе почесну місію щодня дзвонити до РВС (а заразом і до решти банків, котрі не публікують курси обміну) та подавати оновлену інформацію mustbe
.
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