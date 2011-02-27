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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:51

РВС

У РВС курс долара на конвертдепо сьогодні був 38,70. І вчора, сказали, табличні 37,85 і близько в них не були. Звідки у таблиці ці привабливі курси для РВС?
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 05:24

  Сергей Пр написав:Звідки у таблиці ці привабливі курси для РВС?

Якщо таки уважно подивитися в таблицю, то там написано, що курс РВС ніде не публікується та оновлюється лише вручну. Останнє оновлення було 29.12.2023 о 09:30. Між 29.12 та 05.01 - 8 днів. Якщо хочете мати актуальні дані в таблиці, можете взяти на себе почесну місію щодня дзвонити до РВС (а заразом і до решти банків, котрі не публікують курси обміну) та подавати оновлену інформацію mustbe.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:16

В таблице т200 замена:
- вместо "Открытие" - "Дата обновления курса обмена"
- вместо "Депо мин." - "Профит".

Реализованы иконки изменения курса (вверх/вниз).
Пока видно только на Полтаве, завтра будет больше.

Ячейки в колонке "Курс обмена" имеют хинт (подсказку) - расширенную информацию о последнем изменении курса.
Эту информацию также можно получить с помощью ДаблКлика/ПравогоКлика/ЛонгТапа по этой ячейке.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:28

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

ПУМБ евро таблица 200к — указан 42,0. В приложении наблюдаю 42,70.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:01

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Кристалл (200) евро : 41,90.
Звонок отд.
odeshm6
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