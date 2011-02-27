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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:51
РВС
У РВС курс долара на конвертдепо сьогодні був 38,70. І вчора, сказали, табличні 37,85 і близько в них не були. Звідки у таблиці ці привабливі курси для РВС?
Додано: Суб 06 січ, 2024 05:24
Якщо таки уважно подивитися в таблицю, то там написано, що курс РВС ніде не публікується та оновлюється лише вручну. Останнє оновлення було 29.12.2023 о 09:30. Між 29.12 та 05.01 - 8 днів. Якщо хочете мати актуальні дані в таблиці, можете взяти на себе почесну місію щодня дзвонити до РВС (а заразом і до решти банків, котрі не публікують курси обміну) та подавати оновлену інформацію mustbe.
Додано: Нед 07 січ, 2024 15:16
В таблице т200 замена:
- вместо "Открытие" - "Дата обновления курса обмена"
- вместо "Депо мин." - "Профит".
Реализованы иконки изменения курса (вверх/вниз).
Пока видно только на Полтаве, завтра будет больше.
Ячейки в колонке "Курс обмена" имеют хинт (подсказку) - расширенную информацию о последнем изменении курса.
Эту информацию также можно получить с помощью ДаблКлика/ПравогоКлика/ЛонгТапа по этой ячейке.
Додано: Пон 08 січ, 2024 11:28
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
ПУМБ евро таблица 200к — указан 42,0. В приложении наблюдаю 42,70.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:01
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Кристалл (200) евро : 41,90.
Звонок отд.
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