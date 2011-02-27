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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:31

Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:39

  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
sens
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