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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9979989991000
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:31

Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:39

  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:51

  sens написав:
  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада... :( :(
asti
 
Повідомлень: 3657
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:22

  asti написав:
  sens написав:
  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада... :( :(

Ви мали поточну прибутковість
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15384
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
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  #<1 ... 9979989991000
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