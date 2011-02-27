|
|
|
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:31
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3657
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:39
asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15384
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:51
sens написав: asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3657
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:22
asti написав: sens написав: asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада...
Ви мали поточну прибутковість
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15384
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5675
|665527
|
|
|77
|72035
|
|
|5
|31288
|
|