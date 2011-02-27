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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 99899910001001>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:31

Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:39

  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:51

  sens написав:
  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:22

  asti написав:
  sens написав:
  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада... :( :(

Ви мали поточну прибутковість
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 08:31

Рада банк

Рада банк комісія 1.2% за зняття, там реальний курс інший буде.
valeragre6
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:47

  valeragre6 написав:Рада банк комісія 1.2% за зняття, там реальний курс інший буде.

Немає можливості обійти зарахування і комісію за неї
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:48

В сенс банку ставка по єврових депозитах 0.01%, в таблиці 1.25%
змініть, будь ласка
[cwlkr]
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:39

Ехххххх, такий банк обіс... спортився

І давно банк Львів прикрутив 1% за зняття доларів?
З Нового року, чи трохи раніше?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:42

  Успіх написав:І давно банк Львів прикрутив 1% за зняття доларів?
З Нового року, чи трохи раніше?

держи там 100долл на депозите и снятие любых сумм будет без комиса
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:10

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І давно банк Львів прикрутив 1% за зняття доларів?
З Нового року, чи трохи раніше?

держи там 100долл на депозите и снятие любых сумм будет без комиса

Так в моєї дружини там декілька гривнедепо(під17-18%) і долародепо.
І раніше було без проблем знімати долари і зразу в них же на касі й обмінювати на гривню!(гарний курс що прийому, що купівлі був)
Ще й курс на конвертдепо був класний👍
Але з місця грудня - "щось пішло не так" з курсом в них :roll:

А тепер я побачив в таблиці, що є комісія...
І моя дружина зателефонувала в банк і уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів :evil:
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