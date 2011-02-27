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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:31
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
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asti
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:39
asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
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sens
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:51
sens написав: asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада...
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asti
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:22
asti написав: sens написав: asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
А то в отделении девочки кривят лица на этот вопрос... :/
по замовленні навіть отримати маєте можливість одразу пайку від моно та абанк .
А я идьёт всю осень платил им 0,9 комиссии и забирал сразу - в итоге больше 5000 им заплатил! Какая досада...
Ви мали поточну прибутковість
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sens
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Додано: Нед 14 січ, 2024 08:31
Рада банк комісія 1.2% за зняття, там реальний курс інший буде.
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valeragre6
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Додано: Пон 15 січ, 2024 09:47
valeragre6 написав:
Рада банк комісія 1.2% за зняття, там реальний курс інший буде.
Немає можливості обійти зарахування і комісію за неї
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sens
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Додано: Сер 17 січ, 2024 15:48
В сенс банку ставка по єврових депозитах 0.01%, в таблиці 1.25%
змініть, будь ласка
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[cwlkr]
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:39
І давно банк Львів прикрутив 1% за зняття доларів?
З Нового року, чи трохи раніше?
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Успіх
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:42
Успіх написав:
І давно банк Львів прикрутив 1% за зняття доларів?
З Нового року, чи трохи раніше?
держи там 100долл на депозите и снятие любых сумм будет без комиса
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vitaliiangel
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:10
vitaliiangel написав: Успіх написав:
І давно банк Львів прикрутив 1% за зняття доларів?
З Нового року, чи трохи раніше?
держи там 100долл на депозите и снятие любых сумм будет без комиса
Так в моєї дружини там декілька гривнедепо(під17-18%) і долародепо.
І раніше було без проблем знімати долари і зразу в них же на касі й обмінювати на гривню!(гарний курс що прийому, що купівлі був)
Ще й курс на конвертдепо був класний👍
Але з місця грудня - "щось пішло не так" з курсом в них
А тепер я побачив в таблиці, що є комісія...
І моя дружина зателефонувала в банк і уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
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Успіх
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