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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:15

  Успіх написав:І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:20

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.

Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1% :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:22

  Успіх написав:І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%
завтра сам позвоню :shock:
vitaliiangel
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  #<1 ... 99899910001001
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