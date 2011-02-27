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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2024 20:15
Успіх написав:
І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:20
vitaliiangel написав: Успіх написав:
І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.
Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:22
Успіх написав:
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%
завтра сам позвоню
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Додано: Чет 18 січ, 2024 22:16
vitaliiangel написав: Успіх написав:
І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 08:28
Успіх написав:
Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%
Швидше всього попався некомпетентний співробітник.
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