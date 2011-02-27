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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 999100010011002>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:15

  Успіх написав:І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:20

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.

Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1% :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:22

  Успіх написав:І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%
завтра сам позвоню :shock:
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 22:16

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.

Депозитна
Картка для управління депозитними коштами
безкоштовне відкриття
безкоштовне зняття власних коштів на відділеннях та у банкоматах Банку Львів,
доступ до оформлення депозитів онлайн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 08:28

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%

Швидше всього попався некомпетентний співробітник.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:12

Все можливо))

  Zochan написав:
Успіх написав:Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%

Швидше всього попався некомпетентний співробітник.

Цікаво :mrgreen:

Цікаво ще, чому в таблиці навпроти банку Львів з'явилось - "комісія 0,5%" і "комісія мін. -500грн"?
Що автор таблиці хотів цим сказати? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:15

  Успіх написав:
  Zochan написав:
Успіх написав:Та так і казала.
І, навіть, якщо депо завершився(як от в дружини зараз) - і зразу в них же їх обміняти на гривню(тобто, фізично не знімаючи) - все одно коміс 1%

Швидше всього попався некомпетентний співробітник.

Цікаво :mrgreen:

Цікаво ще, чому в таблиці навпроти банку Львів з'явилось - "комісія мах. -500грн"?
Що автор таблиці хотів цим сказати? :mrgreen:

Вже є 9 ранку,так що контакт центр і відділення можуть надати усні пояснення,хто бажає можна написати,все одно бажаючих купити в промислових масштабах коли курс знецінюється значно менше,чим при космічних запусках курсу і його гнучкості при відсутності на касі готівки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:33

  Успіх написав:Цікаво ще, чому в таблиці навпроти банку Львів з'явилось - "комісія 0,5%" і "комісія мін. -500грн"?
Що автор таблиці хотів цим сказати? :mrgreen:

Значит - когда-то были такие условия.
Выясните актуальные условия и напишите
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:53

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І моя дружина зателефонувала в банк ц уточнила - так, є комісія 1% за зняття доларів
может какая то новая? 9.01 комиса не было. пусть супруга перезвонит и спросит если в банке есть депозит будет ли комиссия.

Депозитна
Картка для управління депозитними коштами
безкоштовне відкриття
безкоштовне зняття власних коштів на відділеннях та у банкоматах Банку Львів,
доступ до оформлення депозитів онлайн


Як що є діючий депозит то зняття безкоштовне, принаймні так було.
Ну і гроші, які надійшли з депозита також. А як що нема депозитів то %
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:15

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Імхо, з понеділка знову розпочнеться ріст долара тривалістю у два місяця до 41,00
але потім курс знизиться зо 37,5 у квітні 24го
Yuri_61
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