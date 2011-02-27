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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:18

  Yuri_61 написав:Імхо, з понеділка знову розпочнеться зростання курсу долара десь тривалістю у два місяця до 41,00
але потім курс знизиться зо 37,5 у квітні 24го
зараз, повторюсь, НБу стрімко знизив курс долара під щось або під когось, тому, імхо, спішіть купити долар, бо до вечора понеділка буде вже пізно

Вы так спешили напугать пересічного, что дважды написали про рост курса :shock:
к чему бы это?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:29

  Yuri_61 написав:Імхо, з понеділка знову розпочнеться зростання курсу долара десь тривалістю у два місяця до 41,00
але потім курс знизиться зо 37,5 у квітні 24го
зараз, повторюсь, НБу стрімко знизив курс долара під щось або під когось, тому, імхо, спішіть купити долар, бо до вечора понеділка буде вже пізно

Уважно занотовуємо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:07

  maniachello написав:
  Yuri_61 написав:Імхо, з понеділка знову розпочнеться зростання курсу долара десь тривалістю у два місяця до 41,00
але потім курс знизиться зо 37,5 у квітні 24го
зараз, повторюсь, НБу стрімко знизив курс долара під щось або під когось, тому, імхо, спішіть купити долар, бо до вечора понеділка буде вже пізно

Вы так спешили напугать пересічного, что дважды написали про рост курса :shock:
к чему бы это?

Чтобы никто не говорил, что его не предупреждали... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:43

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 21 січ, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:58

  maniachello написав:
  Yuri_61 написав:Імхо, з понеділка знову розпочнеться зростання курсу долара десь тривалістю у два місяця до 41,00
але потім курс знизиться зо 37,5 у квітні 24го
зараз, повторюсь, НБу стрімко знизив курс долара під щось або під когось, тому, імхо, спішіть купити долар, бо до вечора понеділка буде вже пізно

Вы так спешили напугать пересічного, что дважды написали про рост курса :shock:
к чему бы это?

"Скупайтесь, глупцы!"
:mrgreen:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:23

  maniachello написав:
  Yuri_61 написав:Імхо, з понеділка знову розпочнеться зростання курсу долара десь тривалістю у два місяця до 41,00
але потім курс знизиться зо 37,5 у квітні 24го
зараз, повторюсь, НБу стрімко знизив курс долара під щось або під когось, тому, імхо, спішіть купити долар, бо до вечора понеділка буде вже пізно

Вы так спешили напугать пересічного, что дважды написали про рост курса :shock:
к чему бы это?

схоже новий представник з родини полосатих/зебриних [експертів]
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 20:30

Вітаю. Відкриваю валютний депо, проценти в них 0,01 здебільшого.Тобто це 0%. Через 3 місяці знімаю валюту і плачу налог ще? Так? Тобто купив на 200 тис грн= 5200 долл. Заберу 5200долл- налог. Правильно?
mann
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