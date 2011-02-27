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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 23:43

  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

Что ожидается 31 марта?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:40

  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

У меня)) Продаю их.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:03

  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

КімЧенІн,гарантований?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:29

  flex123 написав:
  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

Что ожидается 31 марта?

нужно сформировать новое правительство и передать власть парламенту
давать баксы людям без полномочий не станут
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:30

  sens написав:
  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

КімЧенІн,гарантований?

гарантирует Конституция Украины
https://blog.liga.net/user/vkarpuntsov/article/51774
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:38

  nekefer написав:
  sens написав:
  nekefer написав:берите евры, до 31 марта рост гарантирован

КімЧенІн,гарантований?

гарантирует Конституция Украины
https://blog.liga.net/user/vkarpuntsov/article/51774

Це не доказ,лише ПРИПУЩЕННЯ!!! Немає в статті доказів про зміну курсу валюти в нашій державі на окремий період часу.
sens
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