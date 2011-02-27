Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 січ, 2024 23:43
nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
Что ожидается 31 марта?
flex123
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Додано: Пон 22 січ, 2024 00:40
nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
У меня)) Продаю их.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:03
nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
КімЧенІн,гарантований?
sens
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:29
flex123 написав: nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
Что ожидается 31 марта?
нужно сформировать новое правительство и передать власть парламенту
давать баксы людям без полномочий не станут
nekefer
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:30
sens написав: nekefer написав:
берите евры, до 31 марта рост гарантирован
КімЧенІн,гарантований?
гарантирует Конституция Украины
https://blog.liga.net/user/vkarpuntsov/article/51774
nekefer
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Додано: Пон 22 січ, 2024 13:38
Це не доказ,лише ПРИПУЩЕННЯ!!! Немає в статті доказів про зміну курсу валюти в нашій державі на окремий період часу.
sens
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