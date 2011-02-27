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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 січ, 2024 19:54
mann написав:
Вітаю. Відкриваю валютний депо, проценти в них 0,01 здебільшого.Тобто це 0%. Через 3 місяці знімаю валюту і плачу налог ще? Так? Тобто купив на 200 тис грн= 5200 долл. Заберу 5200долл- налог. Правильно?
НалОху там нуль цілих хрен десятих, при 0,01проц. Не переймайтесь.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:48
ukr0014959 написав:
Як що є діючий депозит то зняття безкоштовне, принаймні так було.
Ну і гроші, які надійшли з депозита також. А як що нема депозитів то %
Діючі депозити не потрібні, достатньо мати депозитну картку. У мене була ще з довоєнного часу, депо давно закінчився, знімала валюту після обміну без всякої комісії, Київ. Якщо депо картки немає, відкривають тільки при відкритті депозиту, мінімум 100 $/євро, мін термін 32 дні, картку дають відразу.
Інша справа "ініціатива" працівників - знайомому в обласному центрі минулого місяця сказали без депозиту видадуть тільки 96-м, тому відкривав. Можливо лякати комісією - це теж така місцева ініціатива.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:57
Melanor1 написав: ukr0014959 написав:
Як що є діючий депозит то зняття безкоштовне, принаймні так було.
Ну і гроші, які надійшли з депозита також. А як що нема депозитів то %
Діючі депозити не потрібні, достатньо мати депозитну картку. У мене була ще з довоєнного часу, депо давно закінчився, знімала валюту після обміну без всякої комісії, Київ. Якщо депо картки немає, відкривають тільки при відкритті депозиту, мінімум 100 $/євро, мін термін 32 дні, картку дають відразу.
Інша справа "ініціатива" працівників - знайомому в обласному центрі минулого місяця сказали без депозиту видадуть тільки 96-м, тому відкривав. Можливо лякати комісією - це теж така місцева ініціатива.
який банк ? Чи треба мати рожеві окуляри і шапочка з фольги?)
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