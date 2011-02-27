|
|
|
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 січ, 2024 19:54
mann написав:
Вітаю. Відкриваю валютний депо, проценти в них 0,01 здебільшого.Тобто це 0%. Через 3 місяці знімаю валюту і плачу налог ще? Так? Тобто купив на 200 тис грн= 5200 долл. Заберу 5200долл- налог. Правильно?
НалОху там нуль цілих хрен десятих, при 0,01проц. Не переймайтесь.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2987
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 січ, 2024 16:48
ukr0014959 написав:
Як що є діючий депозит то зняття безкоштовне, принаймні так було.
Ну і гроші, які надійшли з депозита також. А як що нема депозитів то %
Діючі депозити не потрібні, достатньо мати депозитну картку. У мене була ще з довоєнного часу, депо давно закінчився, знімала валюту після обміну без всякої комісії, Київ. Якщо депо картки немає, відкривають тільки при відкритті депозиту, мінімум 100 $/євро, мін термін 32 дні, картку дають відразу.
Інша справа "ініціатива" працівників - знайомому в обласному центрі минулого місяця сказали без депозиту видадуть тільки 96-м, тому відкривав. Можливо лякати комісією - це теж така місцева ініціатива.
-
Melanor1
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 18.11.20
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:46
Ізі вже 37,90,як і ТАС. В табличці поки що 37,85.
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:16
Боже яке конч@не!
Почему никто не написал здесь что монин депо нельзя пополнить??!
Я в А У Е !!! 🤬🤬🤬
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3708
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:24
asti написав:
Боже яке конч@не!
Почему никто не написал здесь что монин депо
Монин'Токин' ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1471 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:41
asti написав:
Боже яке конч@не!
Почему никто не написал здесь что монин депо нельзя пополнить??!
Я в А У Е !!! 🤬🤬🤬
Я не написав, бо не їх клієнт.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9521
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6088
|708651
|
|
|77
|73803
|
|
|5
|32007
|
|