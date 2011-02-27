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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:54

  mann написав:Вітаю. Відкриваю валютний депо, проценти в них 0,01 здебільшого.Тобто це 0%. Через 3 місяці знімаю валюту і плачу налог ще? Так? Тобто купив на 200 тис грн= 5200 долл. Заберу 5200долл- налог. Правильно?

НалОху там нуль цілих хрен десятих, при 0,01проц. Не переймайтесь.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:48

  ukr0014959 написав:Як що є діючий депозит то зняття безкоштовне, принаймні так було.
Ну і гроші, які надійшли з депозита також. А як що нема депозитів то %


Діючі депозити не потрібні, достатньо мати депозитну картку. У мене була ще з довоєнного часу, депо давно закінчився, знімала валюту після обміну без всякої комісії, Київ. Якщо депо картки немає, відкривають тільки при відкритті депозиту, мінімум 100 $/євро, мін термін 32 дні, картку дають відразу.
Інша справа "ініціатива" працівників - знайомому в обласному центрі минулого місяця сказали без депозиту видадуть тільки 96-м, тому відкривав. Можливо лякати комісією - це теж така місцева ініціатива.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:46

Ізі вже 37,90,як і ТАС. В табличці поки що 37,85.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:16

Боже яке конч@не!
Почему никто не написал здесь что монин депо нельзя пополнить??!
Я в А У Е !!! 🤬🤬🤬
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:24

  asti написав:Боже яке конч@не!
Почему никто не написал здесь что монин депо
Монин'Токин' ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:41

  asti написав:Боже яке конч@не!
Почему никто не написал здесь что монин депо нельзя пополнить??!
Я в А У Е !!! 🤬🤬🤬

Я не написав, бо не їх клієнт.
Investor_K
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