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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 19:54

  mann написав:Вітаю. Відкриваю валютний депо, проценти в них 0,01 здебільшого.Тобто це 0%. Через 3 місяці знімаю валюту і плачу налог ще? Так? Тобто купив на 200 тис грн= 5200 долл. Заберу 5200долл- налог. Правильно?

НалОху там нуль цілих хрен десятих, при 0,01проц. Не переймайтесь.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:48

  ukr0014959 написав:Як що є діючий депозит то зняття безкоштовне, принаймні так було.
Ну і гроші, які надійшли з депозита також. А як що нема депозитів то %


Діючі депозити не потрібні, достатньо мати депозитну картку. У мене була ще з довоєнного часу, депо давно закінчився, знімала валюту після обміну без всякої комісії, Київ. Якщо депо картки немає, відкривають тільки при відкритті депозиту, мінімум 100 $/євро, мін термін 32 дні, картку дають відразу.
Інша справа "ініціатива" працівників - знайомому в обласному центрі минулого місяця сказали без депозиту видадуть тільки 96-м, тому відкривав. Можливо лякати комісією - це теж така місцева ініціатива.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:46

Ізі вже 37,90,як і ТАС. В табличці поки що 37,85.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:39

  Клиент_ написав:Ізі вже 37,90,як і ТАС. В табличці поки що 37,85.


А где вклады Изи снимаются и как это происходит? Вопрос к практикам. Интересуют нюансы: какие комиссии, какие лимиты, какими долларами выдают в вашем городе, нужно заказывать или нет и т.д.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:09

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Клиент_ написав:Ізі вже 37,90,як і ТАС. В табличці поки що 37,85.


А где вклады Изи снимаются и как это происходит? Вопрос к практикам. Интересуют нюансы: какие комиссии, какие лимиты, какими долларами выдают в вашем городе, нужно заказывать или нет и т.д.

Снимаются в отделениях Таза. Заказывать нужно на Изиной горячке. Заказы принимают не ранее чем на следующий (через один) понедельник. То есть, во вторник заказать можно только на дату, отстоящую от текущей на 13 дней. Комиссия за снятие депо-денег - 15 грн.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:41

  Кащей написав:Снимаются в отделениях Таза. Заказывать нужно на Изиной горячке. Заказы принимают не ранее чем на следующий (через один) понедельник. То есть, во вторник заказать можно только на дату, отстоящую от текущей на 13 дней. Комиссия за снятие депо-денег - 15 грн.

жесть, при этом в самом тазе заказ принимают на +2 дня. Очень странно, изи это ж тот же таз, похоже это вообще левая контора, которая затесалась под лицензией таза, я думал это только в альфе +5 дней, оказывается есть еще хуже
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28

  kuzmich написав:
  Кащей написав:Снимаются в отделениях Таза. Заказывать нужно на Изиной горячке. Заказы принимают не ранее чем на следующий (через один) понедельник. То есть, во вторник заказать можно только на дату, отстоящую от текущей на 13 дней. Комиссия за снятие депо-денег - 15 грн.

жесть, при этом в самом тазе заказ принимают на +2 дня. Очень странно, изи это ж тот же таз, похоже это вообще левая контора, которая затесалась под лицензией таза, я думал это только в альфе +5 дней, оказывается есть еще хуже

в ізі ви можете замовити завчасно, а в альфі тільки коли гроші вже на рахунку
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:08

Кредитвест
Бот 41,20 , відділення 41,60 . Вчора був курс 40,80 якщо купляєте на депозит.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:08

В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:40

У додатку сені пише що з 9.02.24 депозит ,,Прибутковий,, у доларах на 3 місяці(99 діб) проценти з 1,5 зменшуються до 1,25 процентів. Подивився в себе Прибутковий це і є конвертаційний депозит.
Поправте табличку.
alex lem
 
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