Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?
Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:
Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни. https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/