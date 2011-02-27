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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:52

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:53

  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?

здрасьте. конешно вынимать пока не заблокировали.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:02

  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?


Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:

Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни.
https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:12

  V2 написав:
  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?


Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:

Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни.
https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/


треба знімати ВСЕ . Мають бажання тримати курс - це їх вибір .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:53

  vitaliiangel написав:
  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?

здрасьте. конешно вынимать пока не заблокировали.
начались деньки выгребать всё под 000. А то потом толпа побежит всё снимать и в кассе будет 0000 даже грн.
Игорь Алексеевич
 
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