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striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?
Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:
Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни. https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/
striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?
Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:
Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни. https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/
треба знімати ВСЕ . Мають бажання тримати курс - це їх вибір .
Вигрібайте, може банки тоді підвищать відсотки по депозитам тим, хто залишиться. А бовдури нехай залишаються без пасивного доходу і з купою налу, у якого є купа і своїх ризикив - починаючи від інфляції (навіть валютної) і закінчуючі злодіями чи прильотами у помешкання.
1finanсier написав:Вигрібайте, може банки тоді підвищать відсотки по депозитам тим, хто залишиться. А бовдури нехай залишаються без пасивного доходу і з купою налу, у якого є купа і своїх ризикив - починаючи від інфляції (навіть валютної) і закінчуючі злодіями чи прильотами у помешкання.
А кто Вам мешает покупать что то др., которое приносит доход. Или Вы будите сидеть и ждать 200+? Так это программа себя исчерпала, её делали, что бы сбить ажиотаж. В эту игру играли в последнее время только те, которых как всех в народе называли - спекулянты. Этого и следовало ожидать, ведь лафа когда то заканчивается и надо искать др. варианты для заработка.