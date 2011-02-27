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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:56

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

То нехай підніме
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 06:55

  Investor_K написав:То нехай підніме

То нехай саочатку щось значне ухилянти винесуть. Але вважаю це тільки хайпом. Бо не такий вже і великий в нас відсоток потенційних ухилянтів зі значними коштами на рахунках. Максимум 10% в коштах по банківській системі, і то наврядчи.
1finanсier
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