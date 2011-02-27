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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:56

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

То нехай підніме
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 06:55

  Investor_K написав:То нехай підніме

То нехай саочатку щось значне ухилянти винесуть. Але вважаю це тільки хайпом. Бо не такий вже і великий в нас відсоток потенційних ухилянтів зі значними коштами на рахунках. Максимум 10% в коштах по банківській системі, і то наврядчи.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:41

  1finanсier написав:
  Investor_K написав:То нехай підніме

То нехай саочатку щось значне ухилянти винесуть. Але вважаю це тільки хайпом. Бо не такий вже і великий в нас відсоток потенційних ухилянтів зі значними коштами на рахунках. Максимум 10% в коштах по банківській системі, і то наврядчи.

Є речі,які треба робити вчасно. Тиждень тому можна було купити в обміннику євро і в середу, дивлячись за міжбанком,знову перенести в гривню. Різницю залишити на важливе. Мені муляє залишки тримати в банку. Тому що дохід майже нуль,проте тобі перед обслуговуванням пропонують підписати анкети і верифікації. Коли в мене вдома є готівка , я витрачаю мінімум часу для зняття і купівлі. Їдеш в банк,по дорозі Тривога, закінчилася повітряна-тобі сують різні документи на підпис. Часу витрачаєш ,на касі тобі співають готівка яка тебе молодше на їх років з плямами і зношена така ж вартість як у нової 7 років потому надрукованої. Нащо цей головняк фізособам ???
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:12

І рахунки не заблокують, і ще й заробите ого-гоооо!)))

  vitaliiangel написав:
  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?

здрасьте. конешно вынимать пока не заблокировали.

Є КРАЩИЙ варіант!!!
Вступити до лав ЗСУ!!! :D
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