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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:56
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
То нехай підніме
Додано: П'ят 16 лют, 2024 06:55
Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:41
Є речі,які треба робити вчасно. Тиждень тому можна було купити в обміннику євро і в середу, дивлячись за міжбанком,знову перенести в гривню. Різницю залишити на важливе. Мені муляє залишки тримати в банку. Тому що дохід майже нуль,проте тобі перед обслуговуванням пропонують підписати анкети і верифікації. Коли в мене вдома є готівка , я витрачаю мінімум часу для зняття і купівлі. Їдеш в банк,по дорозі Тривога, закінчилася повітряна-тобі сують різні документи на підпис. Часу витрачаєш ,на касі тобі співають готівка яка тебе молодше на їх років з плямами і зношена така ж вартість як у нової 7 років потому надрукованої. Нащо цей головняк фізособам ???
Додано: П'ят 16 лют, 2024 09:12
І рахунки не заблокують, і ще й заробите ого-гоооо!)))
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