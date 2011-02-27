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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:52

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 08:53

  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?

здрасьте. конешно вынимать пока не заблокировали.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:02

  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?


Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:

Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни.
https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:12

  V2 написав:
  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?


Завдяки черговій недалекоглядності зелених маємо таку ситуацію:

Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни.
https://delo.ua/banks/u-sicni-banki-sti ... am-429097/


треба знімати ВСЕ . Мають бажання тримати курс - це їх вибір .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:53

  vitaliiangel написав:
  striped написав:А что - карусель все еще не интересна? Или сейчас время вынимать деньги из банков?

здрасьте. конешно вынимать пока не заблокировали.
начались деньки выгребать всё под 000. А то потом толпа побежит всё снимать и в кассе будет 0000 даже грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:59

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Вигрібайте, може банки тоді підвищать відсотки по депозитам тим, хто залишиться. А бовдури нехай залишаються без пасивного доходу і з купою налу, у якого є купа і своїх ризикив - починаючи від інфляції (навіть валютної) і закінчуючі злодіями чи прильотами у помешкання.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:01

  1finanсier написав:Вигрібайте, може банки тоді підвищать відсотки по депозитам тим, хто залишиться. А бовдури нехай залишаються без пасивного доходу і з купою налу, у якого є купа і своїх ризикив - починаючи від інфляції (навіть валютної) і закінчуючі злодіями чи прильотами у помешкання.
А кто Вам мешает покупать что то др., которое приносит доход. Или Вы будите сидеть и ждать 200+? Так это программа себя исчерпала, её делали, что бы сбить ажиотаж. В эту игру играли в последнее время только те, которых как всех в народе называли - спекулянты. Этого и следовало ожидать, ведь лафа когда то заканчивается и надо искать др. варианты для заработка.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:55

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок

А як знімати валюту?

в отделениях Востока наверное же
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 14 лют, 2024 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:00

  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок

А як знімати валюту?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:45

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок

А як знімати валюту?

У відділеннях банку "Восток"..
sergey_sryvkin
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