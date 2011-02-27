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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:06
sergey_sryvkin написав: sergey_sryvkin написав: mustbe написав:
В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
А як знімати валюту?
У відділеннях банку "Восток"..
сам спросил, сам ответил... шизофрения...
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:46
maniachello написав: sergey_sryvkin написав: sergey_sryvkin написав:
А як знімати валюту?
У відділеннях банку "Восток"..
сам спросил, сам ответил... шизофрения...
це звичайне протоколювання дій дуже зосередженої на проблемі особи. Це -- наука
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:02
Я сегодня снял евро по БВР с кассы Востока. Менял по 41 ровно на 50 тыс. Телефон с нфс. Установить только пин код в приложении. До этого открыл вирт евро и додал в кошелек. Все без комиса.
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