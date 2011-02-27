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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1001100210031004
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:06

  sergey_sryvkin написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок

А як знімати валюту?

У відділеннях банку "Восток"..

сам спросил, сам ответил... шизофрения... :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:46

  maniachello написав:
  sergey_sryvkin написав:
  sergey_sryvkin написав:А як знімати валюту?

У відділеннях банку "Восток"..

сам спросил, сам ответил... шизофрения... :shock:

це звичайне протоколювання дій дуже зосередженої на проблемі особи. Це -- наука :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:02

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Я сегодня снял евро по БВР с кассы Востока. Менял по 41 ровно на 50 тыс. Телефон с нфс. Установить только пин код в приложении. До этого открыл вирт евро и додал в кошелек. Все без комиса.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 08:57

  VLADPn написав:Я сегодня снял евро по БВР с кассы Востока. Менял по 41 ровно на 50 тыс. Телефон с нфс. Установить только пин код в приложении. До этого открыл вирт евро и додал в кошелек. Все без комиса.

Дуже ціково. Який номер пінкоду?
Investor_K
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