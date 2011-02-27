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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:27

Интереса к теме - НОЛЬ! 🙄🙄🙄
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:28

  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ! 🙄🙄🙄



Так откуда ж он возьмется? Нет смысла в этих каруселях.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:13

  Investor_K написав:
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ! 🙄🙄🙄

Так откуда ж он возьмется? Нет смысла в этих каруселях.
Почему нет? Если человек не планирует выходить из валюты и при этом есть возможность заработать пару копеек на обмене...
asti
 
Повідомлень: 3835
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 683 раз.
 
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  #<1 ... 1000100110021003
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