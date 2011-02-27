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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:27
Интереса к теме - НОЛЬ! 🙄🙄🙄
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asti
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:28
asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ! 🙄🙄🙄
Так откуда ж он возьмется? Нет смысла в этих каруселях.
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Investor_K
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Додано: Нед 25 лют, 2024 11:13
Investor_K написав: asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ! 🙄🙄🙄
Так откуда ж он возьмется? Нет смысла в этих каруселях.
Почему нет? Если человек не планирует выходить из валюты и при этом есть возможность заработать пару копеек на обмене...
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asti
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Faceless, Ірина_, Модератор
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