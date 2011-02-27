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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 лют, 2024 21:17
Правекс за два месяца заметил отсутствие клиентов и прислал пуш: Валюту покупай на депозит!
глянул в аппку: на 3 мес. конверты 1% по $ и 0,5 по € - в таблице не так
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flysoulfly
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Faceless, Ірина_, Модератор
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