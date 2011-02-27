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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:17

Правекс за два месяца заметил отсутствие клиентов и прислал пуш: Валюту покупай на депозит!
глянул в аппку: на 3 мес. конверты 1% по $ и 0,5 по € - в таблице не так
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:00

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

что-то и клиринговый дом подвел, раньше курс был одним из лучших, а щас скурвился до уровня примата
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:36

Скай банк

На горячей линии скай-банка сказали, что курс доллара на депозит 39. Вчера, мол, тоже был выше, чем 38,50, указанный в таблице. К тому же, есть 0,5 % комиссия при занесении гривны на счет, и еще 0,5% комиссия за конвертацию. В таблице этого нет. И минимальный срок депозита, сказали, 105 дней, а не 100, как в таблице. Может, это мне не провезло с консультантом :roll: ?
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:43

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Що все - карусель закрили на ремонт?(місяць-два тому?)
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 00:14

В Кристалбанку курс доляра на депозит перевалив за 39...
bumerr
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:05

ТАС

Согласно колцентру, по ТАСу на сегодня процентная ставка 1,75% оф- и онлайн. Курс офлайн - 39,05. Доллары на 3 месяца.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:48

  Сергей Пр написав:Согласно колцентру, по ТАСу на сегодня процентная ставка 1,75% оф- и онлайн. Курс офлайн - 39,05. Доллары на 3 месяца.


не знаю как насчёт офлайн,
но онлайн долларовый депозит с покупкой валюты на три месяца , ставка = 0.01%. А вот на 6 месяцев,там уже жирные :mrgreen: 1.9%
a77
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:18

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Расскажите про КредитВест, пожалуйста

Получается надо оформить на 100к гривневый депозит сначала чтобы комиссии не платить?

И стОит ли вообще с Кредитвестом связываться? (Не в плане надежности банка, а в плане удобства конвертации и простоты/сложности получения нормальной налички в конце). В принципе отделение рядом есть.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:38

  NDV написав:Расскажите про КредитВест, пожалуйста

Получается надо оформить на 100к гривневый депозит сначала чтобы комиссии не платить?

И стОит ли вообще с Кредитвестом связываться? (Не в плане надежности банка, а в плане удобства конвертации и простоты/сложности получения нормальной налички в конце). В принципе отделение рядом есть.

Полгода назад получал нормальную наличку. Как сейчас не знаю.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:49

КредитВест - банк как банк, есть свои плюсы и минусы.
Часто бывает хороший курс, и на 50 и на 200.
Да, нужно иметь депо 100 кгрн, без этого депо - не тот компот.
В марте выносил несколько раз, почти всегда давали синими. Можно позвонить в кассу и узнать о наличии синих.
Девочки - вежливые и очень грамотные, толп и очередей сейчас нет, всё делается очень быстро.
Как по мне - вполне норм банчик
mustbe
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  #<1 ... 1000100110021003
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