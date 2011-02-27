Правекс за два месяца заметил отсутствие клиентов и прислал пуш: Валюту покупай на депозит!
глянул в аппку: на 3 мес. конверты 1% по $ и 0,5 по € - в таблице не так
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:17
Правекс за два месяца заметил отсутствие клиентов и прислал пуш: Валюту покупай на депозит!
глянул в аппку: на 3 мес. конверты 1% по $ и 0,5 по € - в таблице не так
Додано: Чет 14 бер, 2024 12:00
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
что-то и клиринговый дом подвел, раньше курс был одним из лучших, а щас скурвился до уровня примата
Додано: Вів 19 бер, 2024 13:36
Скай банк
На горячей линии скай-банка сказали, что курс доллара на депозит 39. Вчера, мол, тоже был выше, чем 38,50, указанный в таблице. К тому же, есть 0,5 % комиссия при занесении гривны на счет, и еще 0,5% комиссия за конвертацию. В таблице этого нет. И минимальный срок депозита, сказали, 105 дней, а не 100, как в таблице. Может, это мне не провезло с консультантом ?
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:43
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Що все - карусель закрили на ремонт?(місяць-два тому?)
Додано: Сер 10 кві, 2024 13:05
ТАС
Согласно колцентру, по ТАСу на сегодня процентная ставка 1,75% оф- и онлайн. Курс офлайн - 39,05. Доллары на 3 месяца.
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:48
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:18
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Расскажите про КредитВест, пожалуйста
Получается надо оформить на 100к гривневый депозит сначала чтобы комиссии не платить?
И стОит ли вообще с Кредитвестом связываться? (Не в плане надежности банка, а в плане удобства конвертации и простоты/сложности получения нормальной налички в конце). В принципе отделение рядом есть.
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:38
Полгода назад получал нормальную наличку. Как сейчас не знаю.
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:49
КредитВест - банк как банк, есть свои плюсы и минусы.
Часто бывает хороший курс, и на 50 и на 200.
Да, нужно иметь депо 100 кгрн, без этого депо - не тот компот.
В марте выносил несколько раз, почти всегда давали синими. Можно позвонить в кассу и узнать о наличии синих.
Девочки - вежливые и очень грамотные, толп и очередей сейчас нет, всё делается очень быстро.
Как по мне - вполне норм банчик
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