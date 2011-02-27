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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:06
mustbe написав:
КредитВест - банк как банк, есть свои плюсы и минусы.
Часто бывает хороший курс, и на 50 и на 200.
Да, нужно иметь депо 100 кгрн, без этого депо - не тот компот.
В марте выносил несколько раз, почти всегда давали синими. Можно позвонить в кассу и узнать о наличии синих.
Девочки - вежливые и очень грамотные, толп и очередей сейчас нет, всё делается очень быстро.
Как по мне - вполне норм банчик
Був у них картковий проект. В кінці року намагалися вмовити закрити. Відсотки і тіло депозиту виключно на поточний в банку. Якщо відсотки щомісяця - таке собі рішення. Я обрав авансом.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:46
mustbe написав:
КредитВест - банк как банк, есть свои плюсы и минусы.
Часто бывает хороший курс, и на 50 и на 200.
Да, нужно иметь депо 100 кгрн, без этого депо - не тот компот.
В марте выносил несколько раз, почти всегда давали синими. Можно позвонить в кассу и узнать о наличии синих.
Девочки - вежливые и очень грамотные, толп и очередей сейчас нет, всё делается очень быстро.
Как по мне - вполне норм банчик
Если бы не всего одно отделение...
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:22
Сегодня а банке Альянс курс евро 42,30+1%
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акет
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:32
акет написав:
Сегодня а банке Альянс курс евро 42,30+1%
Цікава пропозиція
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Investor_K
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:00
Investor_K написав: акет написав:
Сегодня а банке Альянс курс евро 42,30+1%
Цікава пропозиція
Чим 42.59 у газмяса гірший ніж 42.72 Альянсу?
Ну крім того що ліміт 50к вже використано, а йти на депо щось я не хочу поки що..
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