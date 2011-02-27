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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:25

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

тему можно в утиль отправлять, была еще надежда на клиринговый, но после того как убрали валютный депозит на 1 месяц и он отправился на мусорку, еще и ездить туда ппц, машиной фиг подъедишь то что на головах на 2 ближайшие улицы все заставлено, а на метро западло, и 2 раза давали купюрами по 50, нафиг короче
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 10:48

Тема вообще уже не актуальна, т.к. ездить за 5 баксов, то можно нарваться на ТЦК и пиши завещание на монеты. :P
Игорь Алексеевич
 
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