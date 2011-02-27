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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:25
тему можно в утиль отправлять, была еще надежда на клиринговый, но после того как убрали валютный депозит на 1 месяц и он отправился на мусорку, еще и ездить туда ппц, машиной фиг подъедишь то что на головах на 2 ближайшие улицы все заставлено, а на метро западло, и 2 раза давали купюрами по 50, нафиг короче
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cryptominer
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:48
Тема вообще уже не актуальна, т.к. ездить за 5 баксов, то можно нарваться на ТЦК и пиши завещание на монеты.
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Игорь Алексеевич
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