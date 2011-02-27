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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:25
тему можно в утиль отправлять, была еще надежда на клиринговый, но после того как убрали валютный депозит на 1 месяц и он отправился на мусорку, еще и ездить туда ппц, машиной фиг подъедишь то что на головах на 2 ближайшие улицы все заставлено, а на метро западло, и 2 раза давали купюрами по 50, нафиг короче
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cryptominer
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:23
cryptominer написав:
тему можно в утиль отправлять, была еще надежда на клиринговый, но после того как убрали валютный депозит на 1 месяц и он отправился на мусорку, еще и ездить туда ппц, машиной фиг подъедишь то что на головах на 2 ближайшие улицы все заставлено, а на метро западло, и 2 раза давали купюрами по 50, нафиг короче
Активности нет, но в утиль, по-моему, рано...
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nord
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:52
nord написав:
Активности нет, но в утиль, по-моему, рано...
во времена курсовой"сезонности" конец лета, сентябрь обычно был пик открытия валютных депозитов. Недавно Пышный в интервью анонсировал типа "сезонность никуда не делась". Посмотрим.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:08
nord написав: cryptominer написав:
тему можно в утиль отправлять, была еще надежда на клиринговый, но после того как убрали валютный депозит на 1 месяц и он отправился на мусорку, еще и ездить туда ппц, машиной фиг подъедишь то что на головах на 2 ближайшие улицы все заставлено, а на метро западло, и 2 раза давали купюрами по 50, нафиг короче
Активности нет, но в утиль, по-моему, рано...
Рабочий день не закончился
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Investor_K
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Додано: Суб 08 чер, 2024 12:16
flysoulfly написав: nord написав:
Активности нет, но в утиль, по-моему, рано...
во времена курсовой"сезонности" конец лета, сентябрь обычно был пик открытия валютных депозитов. Недавно Пышный в интервью анонсировал типа "сезонность никуда не делась". Посмотрим.
Можна купувати овдп якщо липень переживемо
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sens
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