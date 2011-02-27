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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:46

flysoulfly я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.

Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:52

  Hotab написав:flysoulfly я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.

Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?

Що робити якщо останні 5 років живе на відсотки від ОВДП та оренди , з яких також податки сплачено :mrgreen: :?:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:12

sens
та оренди , з яких також податки сплачено :mrgreen: :?:


Сплатити з решти, з прихованої суми оренди? :lol:

Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23

  Hotab написав:sens
та оренди , з яких також податки сплачено :mrgreen: :?:


Сплатити з решти, з прихованої суми оренди? :lol:

Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.

Для дорослої людини,нудне і дитяче пояснення, скоріше схоже на скиглення.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:30

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Що там карусель?

Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:32

  Успіх написав:Що там карусель?

Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?

Особисто я вже й забув про каруселі. Ніколи. Треюа працювати і платити податки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:28

  Успіх написав:Що там карусель?

Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?

Для безробітних пенсіонерів гарне тренування і приємний відпочинок
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:29

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Що там карусель?

Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?

Особисто я вже й забув про каруселі. Ніколи. Треюа працювати і платити податки

Цілком згоден,тому що іноді можна онлайн купити, онлайн продати,повернути де 11% на 7 днів, наприклад. Все онлайн
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:56

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Цілком згоден,тому що іноді можна онлайн купити, онлайн продати,повернути де 11% на 7 днів, наприклад. Все онлайн
Для роботи онлайн треба вміти користуватися електронними девайсами. Мати надійний інтернет. Я не вмію та не маю.
Investor_K
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