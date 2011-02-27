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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:59

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
Депозит на 3 місяці.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:26

  Алексей77 написав: в Райфе доллар

40.64
с самого утра минут сорок было даже чуть ниже, но...
разве это "социальная"цена??
даже в Жлобусе дешевле (хоть и с нюансом)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 12:57

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Из ОТП удалось кому выйти с нормальными купюрами ?
С порога сообщают "у нас только затертые белые, не на что смотреть" и только такие уже пару месяцев привозят. :)
И это отделение в столице (на Дарнице).
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 14:08

  vladimir07 написав:Из ОТП удалось кому выйти с нормальными купюрами ?
С порога сообщают "у нас только затертые белые, не на что смотреть" и только такие уже пару месяцев привозят. :)
И это отделение в столице (на Дарнице).
cто лет оттуда ничего не выносил (центы-остатки, наверное, уже абонка какая-нибудь пожрала :twisted: ). Но даже при любых попытках купить напрямую в кассе - был только мотлох. Зато в зале мелькали люди от оптовиков :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 14:44

  flysoulfly написав:cто лет оттуда ничего не выносил (центы-остатки, наверное, уже абонка какая-нибудь пожрала :twisted: ). Но даже при любых попытках купить напрямую в кассе - был только мотлох. Зато в зале мелькали люди от оптовиков :mrgreen:

Не исключаю сотрудничества конкретного отделения с валютчиками.
Говорят у нас так, в смысле только мотлох на выдачу :oops: , а как в других отделениях - не знаем, попробуйте съездить. :D
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 15:03

  Zochan написав:
Алексей77 написав:Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
Депозит на 3 місяці.

Депозит не на 3 мес. а на 6мес. Три мес депозит и потом по оконч. дела займётся фином. Минимум три мес. будут просить доки. Даже если и будут, всё равно по кругу снова требовать доки. И плюс потеря, когда разрешать вывести.
Забыли, что фин. ОБЯЗАТЕЛЬНО в райфе поинтересуется - откуда валюта...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:03

  Игорь Алексеевич написав:Депозит не на 3 мес. а на 6мес. Три мес депозит и потом по оконч. дела займётся фином. Минимум три мес. будут просить доки. Даже если и будут, всё равно по кругу снова требовать доки. И плюс потеря, когда разрешать вывести.
Забыли, что фин. ОБЯЗАТЕЛЬНО в райфе поинтересуется - откуда валюта...

Не понятно. В чем логика вопроса "откуда валюта" если она была явно куплена за гривну на конвертационный депозит ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:05

  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Депозит не на 3 мес. а на 6мес. Три мес депозит и потом по оконч. дела займётся фином. Минимум три мес. будут просить доки. Даже если и будут, всё равно по кругу снова требовать доки. И плюс потеря, когда разрешать вывести.
Забыли, что фин. ОБЯЗАТЕЛЬНО в райфе поинтересуется - откуда валюта...

Не понятно. В чем логика вопроса "откуда валюта" если она была явно куплена за гривну на конвертационный депозит ?

А если спросят "откуда гривна" сразу наверное легче станет?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 00:56

Danik

А если спросят "откуда гривна" сразу наверное легче станет?


В банки надо ходить имея ответ на этот вопрос.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 11:24

  Hotab написав:Danik

А если спросят "откуда гривна" сразу наверное легче станет?


В банки надо ходить имея ответ на этот вопрос.

Ще "один спеціаліст" з " правильними відповідями "
sens
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  #<1 ... 1005100610071008
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