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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:59
Алексей77 написав:Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
Депозит на 3 місяці.
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Zochan
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:26
Алексей77 написав:
в Райфе доллар
40.64
с самого утра минут сорок было даже чуть ниже, но...
разве это "социальная"цена??
даже в Жлобусе дешевле (хоть и с нюансом)
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:57
Из ОТП удалось кому выйти с нормальными купюрами ?
С порога сообщают "у нас только затертые белые, не на что смотреть" и только такие уже пару месяцев привозят.
И это отделение в столице (на Дарнице).
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vladimir07
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Додано: Суб 06 лип, 2024 14:08
vladimir07 написав:
Из ОТП удалось кому выйти с нормальными купюрами ?
С порога сообщают "у нас только затертые белые, не на что смотреть" и только такие уже пару месяцев привозят.
И это отделение в столице (на Дарнице).
cто лет оттуда ничего не выносил (центы-остатки, наверное, уже абонка какая-нибудь пожрала
). Но даже при любых попытках купить напрямую в кассе - был только мотлох. Зато в зале мелькали люди от оптовиков
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 лип, 2024 14:44
flysoulfly написав:
cто лет оттуда ничего не выносил (центы-остатки, наверное, уже абонка какая-нибудь пожрала
). Но даже при любых попытках купить напрямую в кассе - был только мотлох. Зато в зале мелькали люди от оптовиков
Не исключаю сотрудничества конкретного отделения с валютчиками.
Говорят у нас так, в смысле только мотлох на выдачу
, а как в других отделениях - не знаем, попробуйте съездить.
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vladimir07
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Додано: Суб 06 лип, 2024 15:03
Zochan написав:
Алексей77 написав:Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
Депозит на 3 місяці.
Депозит не на 3 мес. а на 6мес. Три мес депозит и потом по оконч. дела займётся фином. Минимум три мес. будут просить доки. Даже если и будут, всё равно по кругу снова требовать доки. И плюс потеря, когда разрешать вывести.
Забыли, что фин. ОБЯЗАТЕЛЬНО в райфе поинтересуется - откуда валюта...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 06 лип, 2024 17:03
Игорь Алексеевич написав:
Депозит не на 3 мес. а на 6мес. Три мес депозит и потом по оконч. дела займётся фином. Минимум три мес. будут просить доки. Даже если и будут, всё равно по кругу снова требовать доки. И плюс потеря, когда разрешать вывести.
Забыли, что фин. ОБЯЗАТЕЛЬНО в райфе поинтересуется - откуда валюта...
Не понятно. В чем логика вопроса "откуда валюта" если она была явно куплена за гривну на конвертационный депозит ?
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vladimir07
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Додано: Суб 06 лип, 2024 18:05
vladimir07 написав:
Игорь Алексеевич написав:
Депозит не на 3 мес. а на 6мес. Три мес депозит и потом по оконч. дела займётся фином. Минимум три мес. будут просить доки. Даже если и будут, всё равно по кругу снова требовать доки. И плюс потеря, когда разрешать вывести.
Забыли, что фин. ОБЯЗАТЕЛЬНО в райфе поинтересуется - откуда валюта...
Не понятно. В чем логика вопроса "откуда валюта" если она была явно куплена за гривну на конвертационный депозит ?
А если спросят "откуда гривна" сразу наверное легче станет?
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Danik
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Додано: Нед 07 лип, 2024 00:56
Danik
А если спросят "откуда гривна" сразу наверное легче станет?
В банки надо ходить имея ответ на этот вопрос.
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Hotab
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Додано: Нед 07 лип, 2024 11:24
Hotab написав:Danik
А если спросят "откуда гривна" сразу наверное легче станет?
В банки надо ходить имея ответ на этот вопрос.
Ще "один спеціаліст" з " правильними відповідями "
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