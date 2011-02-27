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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 00:35

  andriy_z написав:@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|


Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 08:26

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

osafly написав:
  andriy_z написав:@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|


Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:36

  Zochan написав:
osafly написав:
  andriy_z написав:@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'. :|


Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.

Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:04

Перекличка учасників клЮбу))) Є ще хтось?)))

  sens написав:Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!

Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:18

  Успіх написав:
  sens написав:Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!

Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁

і яка реальна річна дохідність, якщо ще взяти до уваги "відтягування кінця" на +3 місяця з конвертом під. 0.01%? 1% в нікомунепотрібних, чи 1.25%?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:51

Вже на валютній гілці цю тему піднімав ;)

  flyman написав:
  Успіх написав:
  sens написав:Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!

Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁

і яка реальна річна дохідність, якщо ще взяти до уваги "відтягування кінця" на +3 місяця з конвертом під. 0.01%? 1% в нікомунепотрібних, чи 1.25%?

Та я ці копійки - не рахую))

Тут, аби курс протримався і в мінус не шуганути :mrgreen:

Бо загалом - треба розділити і зрозуміти:
1. Або - купувати доляр на всі "зайві" і сидіти в долярі/на зеленому паркані - і це буде "велике добро для укр-економіки і загалом для України?
Тоді я все переводжу в доляр і кажу всім, який я молодець - всіма своїми заощадженнями допомагаю нашій Ненці! :D
2. Або - гривнедепо - це "велике добро для укр-економіки..." :mrgreen: Але!!!
Але я тоді не розумію, чому "заохочення" держава дає аж 1-2% і то, "якщо пощастить"? :mrgreen:

Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:41

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔

Память в людей як в рибок. Більшість вже забули 2014 рік...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:53

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔

Память в людей як в рибок. Більшість вже забули 2014 рік...

Зато ещё помнят про 2019й? Или даже 2023й?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:53

Всё зависит от того, сколько у чел. на руках грн, или у.е. Хватает для инвестиций в бизнес про который мечтал, то в чём проблема? Не хватает, то тогда на усмотрение или в у.е дома или под 000% в банк, но потом можно поймать геморой с возвратом. Если есть грн., но её на хватает для бизнеса, то на дело на 3 мес. или на свободный депоз. под 5% годовых. Главное иметь цель для чего в будущем нужны деньги.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 1006100710081009
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