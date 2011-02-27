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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:30

  Hotab написав:МТБ

З ними дистанційно можливо почати роботу?
про дістанційно почати - я не знаю.
Може, це треба спитати на гілці МТБ або просто у когось з досвідом обізнаного на всяких віддалених методах спілкувань з банками,
( може, наприклад, у Howl )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 06:14

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:МТБ

З ними дистанційно можливо почати роботу?
про дістанційно почати - я не знаю.
Може, це треба спитати на гілці МТБ або просто у когось з досвідом обізнаного на всяких віддалених методах спілкувань з банками,
( може, наприклад, у Howl )

Ну то дізнайтесь. Ви ж розумієте, що Хотаб наразі не має такоі можливості.
Investor_K
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