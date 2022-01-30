RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Альтернатива валютному ларьку»:
в НБУ розповіли, чого...

«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:25

«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом Національний банк України не планує переглядати рівень облікової ставки ні в бік збільшення, ні в бік зменшення.

Дивися повний текст
«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого чекати далі від облікової ставки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98186
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям 1, 2, 3
R2 » Вів 19 лип, 2022 20:51
23 5800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 20:35
aleksandreldo751
У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...
R2 » Нед 30 січ, 2022 21:48
4 1291
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 07:27
dimlesh67
"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про... 1, 2
R2 » Чет 23 чер, 2022 13:12
10 694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 16:46
konstantin kirovograd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.