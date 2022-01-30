Найближчим часом Національний банк України не планує переглядати рівень облікової ставки ні в бік збільшення, ні в бік зменшення.
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«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого чекати далі від облікової ставки
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:25
«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого...
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Дивися повний текст
«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого чекати далі від облікової ставки
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