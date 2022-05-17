Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...

Разве курс валют сеет панику?
А я думал, что панику посеял дефолт Нафтогаза и, по-сути, дефолт Украины, когда правительство попросило отсрочки по всем выплатам.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:31
Разве курс валют сеет панику?
А я думал, что панику посеял дефолт Нафтогаза и, по-сути, дефолт Украины, когда правительство попросило отсрочки по всем выплатам.
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