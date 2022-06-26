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Експерт розповіла, як розблокування
українських портів...

Експерт розповіла, як розблокування українських портів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:38

Експерт розповіла, як розблокування українських портів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала директор «Всеукраїнського аграрного форуму» Марія Дідух в ефірі телемарафону.

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Експерт розповіла, як розблокування українських портів вплине на вартість продуктів в Україні
R2
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