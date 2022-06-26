Про це сказала директор «Всеукраїнського аграрного форуму» Марія Дідух в ефірі телемарафону.
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Експерт розповіла, як розблокування українських портів вплине на вартість продуктів в Україні
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:38
Експерт розповіла, як розблокування українських портів...
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Дивися повний текст
Експерт розповіла, як розблокування українських портів вплине на вартість продуктів в Україні
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