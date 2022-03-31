Верховна Рада має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни.
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ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:06
ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час...
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ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни
Додано: Суб 30 лип, 2022 18:07
на жаль все це пропаде-бо ми перші куди жодного загону миротворців не послали-щоби розвести противників.можливо комусь ці жертви необхідні не знаю-но реалніть така на жаль
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