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ВР має намір дозволити примусове
вилучення майна під час...

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 18:06

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни.

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ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 18:07

на жаль все це пропаде-бо ми перші куди жодного загону миротворців не послали-щоби розвести противників.можливо комусь ці жертви необхідні не знаю-но реалніть така на жаль
tolja3334
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Модератори: Ірина_, Модератор

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