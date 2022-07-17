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Скільки українців планують
повернутись додому: за них...

Скільки українців планують повернутись додому: за них...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:16

Скільки українців планують повернутись додому: за них...

Пропонуємо до обговорення:
Проблема зовнішньої міграції українців, яка з початком повномасштабного вторгнення набула катастрофічних масштабів, є сьогодні величезним викликом для держави.

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Скільки українців планують повернутись додому: за них боротимуться на європейських ринках праці
R2
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