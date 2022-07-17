|
|
Скільки українців планують повернутись додому: за них...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лип, 2022 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Проблема зовнішньої міграції українців, яка з початком повномасштабного вторгнення набула катастрофічних масштабів, є сьогодні величезним викликом для держави.
Дивися повний текст Скільки українців планують повернутись додому: за них боротимуться на європейських ринках праці
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98195
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bogatko1459
, Google Adsense [Bot], Грйс-мэн
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор