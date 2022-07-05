В умовах відсутності в містах місць для паркування, водії паркуються, де тільки можуть. Дехто з дотриманням вимог закону, а дехто вимушений порушувати.
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За яких умов можна паркуватись на тротуарі
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Додано: Суб 30 лип, 2022 23:51
За яких умов можна паркуватись на тротуарі
Пропонуємо до обговорення:
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За яких умов можна паркуватись на тротуарі
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:51
Ну вот, так красиво процитировали ПДД и вдруг из того, что при соблюдении свободности двух метров для легковых авто нет ПОВТОРНОГО (на самом деле уже третьего, потому что на тротуарах даже остановка запрещена) запрета на стоянку вдруг сделан вывод, что им стоянка разрешена. Формально таки запрещена, но всем пофиг. Писателям ПДД - в первую очередь.
Додано: Нед 31 лип, 2022 00:13
Re: За яких умов можна паркуватись на тротуарі
Есть 2 метра? Есть. Какие проблемы?
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:57
Зато в Житомире: если поставил авто на тротуаре с соблюдением правила 2м для пешеходов, но на этом участке дороги стоит знак, запрещающий остановку и стоянку - получаешь 340 грн в конвертике под дворник.
Додано: Нед 31 лип, 2022 17:26
ПДД полиция как хочет так и понимает. Припаркуцся оставив хоть 3м, найди под дворниками конвертик со штрафом и или доказывал в суд, что ты не олень
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