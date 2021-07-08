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Помогите оценить брака
чиканки 25 копеек

Помогите оценить брака чиканки 25 копеек
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:24

Помогите оценить брака чиканки 25 копеек

Нашёл у себя 25 копеек 92 года, вроде как штамп 5.3 ДВ(но не уверен) и, что самое главное, брак чиканки. Сколько может стоить такая монета? Фоток монеты: https://drive.google.com/drive/folders/ ... gD5rFcPxce
LiSono4ek
 
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